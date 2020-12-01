В Пластуновской перекрыли реку. Законно ли?

Сделали это конструкцией из металлосеток с камнями.

Сотрудники администрации Пластуновской выехали на место и провели осмотр участка. Река 3-я Кочеты под ж/д мостом перегорожена арендатором водного объекта. Поскольку у главы поселения отсутствуют полномочия по контролю за состоянием рек и арендаторов прибрежных зон, данный вопрос направили государственному инспектору по охране водных объектов.

После выезда специалиста на место выяснилось, что организация, которой передан участок в пользование, перегородила границы, чтобы разводить рыбу и она не уплывала за пределы. Тем не менее вода через ограждение проходит. Также арендатор предоставил правоустанавливающие документы по согласованию перегораживающего устройства. Инспектор отметил, что данное перекрытие будет установлено на период аренды речного участка.

Также администрация Пластуновского поселения направила запрос в Министерство природных ресурсов Краснодарского края по неудовлетворительному состоянию реки 3-я Кочеты. Получили ответ, что финансовых средств на очистку рек не хватает.

Наталья Бережная