В Пластуновской подсовывают фальшивые купюры

"В Пластуновской орудуют мошенники, – с таким предупреждением обратилась вчера, 22 августа, наша подписчица.

–Только что приходили к бабушке, сказали, что положена выплата всем пенсионерам 6000 рублей, дали 10000, естественно, попросили сдачу. Бабушка дала. "Деньги", как потом выяснилось, оказались просто напечатанными на принтере".

Женщина рассказала, что обманутой пенсионерке уже за 80. Зрение плохое. Все, что помнит: женщина-мошенница была в очках, в светлой кофте.

Видимо, приехала на машине. Потому что, когда ее пытались разыскать на соседних улицах по горячим следам, ее нигде уже не было.

Камер рядом с домом пенсионерки нет – ни магазинов, ни общественных мест.

"Мы, если честно, про свою бабушку подумать такого не могли, ее никто провести не может, в курсе всего. И тут на тебе! Волей-неволей поверишь в гипноз или что-то вроде того", – призналась девушка.⠀

Жители Пластуновской не планируют обращаться в полицию, но попросили нас опубликовать предостережение для других потенциальных жертв злоумышленников.







