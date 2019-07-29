В Пластуновской прошел пятый фестиваль дворовых видов спорта «Street Workout» (фото)

Подводить итоги было нелегко, так как все участники показали себя с лучшей стороны, но судьи смогли вынести свой вердикт:

Номинация «Троеборье» - мужчины

6-13 лет

1 место- Зерекидзе Гордей

2 место - Соколов Владимир

3 место - Таран Владимир

14-17 лет

1 место - Антонец Данил

2 место -Мининков Артем

3 место - Жуков Владислав

18-22 лет

1 место - Гаврилов Вадим

2 место - Саргсян Давид

3 место -Ложкин Сергей

23-29 лет

1 место - Ведехин Михаил

2 место- Колесников Антон

3 место - Шостак Владимир

30 лет и старше

1 место - Бирюков Дмитрий

2 место - Гома Антон

3 место - Типков Сергей

Номинация «Троеборье» - женщины

6-13 лет

1 место -Конькова Маргарита

2 место - Переседова Алена

3 место- Заботина Ксения

14-17 лет

1 место -Шевченко Софья

2 место -Опрышко Мария

3 место-Кручинкина Евгения

29 лет и старше

1 место - Данилина Виолетта



Номинация «Фристайл» - мужчины

6-13 лет

Приз зрительских симпатий- Кадыш Даниил

14-17 лет

1 место - Коротченко Николай

2 место - Агеев Денис

3 место - Мининков Артем

18 -29 лет

1 место - Савицкий Дмитрий

2 место - Митрофанов Дмитрий

3 место -Литинский Дмитрий

Номинация «Фристайл» -женщины

14-17 лет

1 место- Кулакова Александра

18-29 лет

1 место - Юрлова Амалия