В Пластуновской пройдет фестиваль Street workout

28 июля в пластуновском парке культуры и отдыха пройдет фестиваль дворовых видов спорта Street workout. В этот день ожидаются соревнования по троеборью и фристайлу, выступления творческих коллективов, мастер-классы по тайскому боксу и рубке шашкой.

У присутствующих появится возможность пообщаться со спортсменами, сфотографироваться с ними и взять автограф. На территории фестиваля будут работать интерактивные площадки.

Участники поделятся на несколько возрастных категорий, троеборье: от 0 до 14 лет, от 15 до 22 лет, от 23 до 30 лет, от 31 года и старше; фристайл: от 0 до 17 лет, от 18 и старше.

Регистрация пройдет с 9.30 до 10.30. Церемония открытия с 10.30 до 11.30.

Street workout в Пластуновской стал уже традицией, первый фестиваль был проведен в апреле прошлого года.