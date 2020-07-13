В Пластуновской родители своими силами построили детскую площадку

Нам часто пишут жалобы на состояние детских площадок. Нередко поднимают вопрос об их недостатке. Что сделать для строительства комплекса детских сооружений на вашей улице?

Например, можно писать коллективное письмо в администрацию поселения. Только придется собирать подписи и повторять обращение из года в год.

Другой способ: дождаться предвыборной кампании и обратиться к какому-нибудь депутату.

Наверняка есть и другие способы. Родители из станицы Пластуновской пошли самым коротким путем. Они построили детскую площадку сами. Сейчас на улице Пролетарской красуется комплекс для активного отдыха детворы разного возраста. Сооружение воздвигнуто силами семьи Еганян @artem_anait и Елены Сарапиной.

«Выровняли основание, пробурили дырки, заварили конструкцию, установили турники, забетонировали и покрасили, – описывает перечень работ Артем Еганян. Он руководил процессом и взял на себя основную работу и траты. – На все ушло около месяца. Это потому что совмещал с работой. А так, если всё собрать, то неделя, с помощью физической силы моих друзей», – рассказал Артем.

Всего на площадке установлены две качели, рукоход, два турника – один детский, другой взрослый, две лавочки, стол с навесом. На днях должны привезти КамАЗ песка.

«На этом пока всё, – говорит Артем. – На данном этапе все обошлось примерно в 20000 рублей», – ответил он на вопрос журналиста о стоимости работ.



