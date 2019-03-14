В Пластуновской состоится концерт и выставка

22 марта 2019 года в 11.00 во Дворце культуры ст. Пластуновской состоится театрализованный концерт отборочного этапа IV краевого фестиваля-конкурса народного художественного творчества «Во славу Кубани, на благо России».



В нем примут участие лучшие самодеятельные коллективы различной жанровой направленности от Динского района.

Как сообщает районная администрация, всех посетителей ждёт выставка лучших работ мастеров изобразительного, декоративно-прикладного, фотоискусства и народных ремесел, в которой примут участие мастера, руководители и участники кружков досуговых учреждений культуры, преподаватели детских школ искусств, по разным жанрам и видам техники: живопись, графика, плетение, ткачество, вышивка, резьба и роспись по дереву, соломка, лепка, бисероплетение, валяние из шерсти, вязание, лоскутное шитье и многое другое. Возраст участников от 18 лет.