В Пластуновской спасатели достали пса из ямы (видео)

В станице Пластуновской динские спасатели достали пса из ямы.

"Очень бы хотелось поблагодарить спасательную службу станицы Динской, – рассказывает подписчица. – 12 сентября мы заметили, что в люк провалилась собака. Очень крупная и агрессивная. Она изможденная скулила и выла там, хотела пить и есть, но не могла даже пошевелиться из-за своих размеров. Наши дети увидели это. Мы как взрослые постарались ее спасти. Не смогли. Обратились в службу 112. Наш вызов был переадресован на Динской район и ребята приехали в течение 30 минут. Вытащили собаку. Огромное им спасибо".

На видео сам счастливый момент спасения пса не попал. Зато видно, как непросто было достать животное (см. ниже).

"Произошло это на ул. Пионерской, и самое страшное – этот люк до сих пор открыт и он глубокий, – добавила жительница Пластуновской. – Никому до этого нет дела. Относится он к нашему водоснабжению, как я понимаю. А ведь туда могут провалиться не только собаки, а также дети и взрослые". Когда пост готовился к публикации, читательница сообщила нам, что заехала в пластуновское водоснабжающее предприятие и рассказала об этой яме. Но пока она остается открытой.