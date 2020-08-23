В Пластуновской водитель сбил девочку на велосипеде

22 августа в 14:00 в Пластуновской на ул. Красной произошло ДТП.

Водитель авто Мазда, двигаясь по ул. Пушкина в сторону ул. Красной, сбил 13-летнюю девочку. Она выезжала с тротуара на проезжую часть, пересекала ул. Пушкина.

У неё ссадины спины, ушиб мягких тканей головы. Доставлена в Динскую ЦРБ, назначено амбулаторное лечение.

"Уважаемые родители! Научите детей основным навыкам безопасного поведения на дороге. Приобретая ребенку велосипед или средство индивидуальной мобильности, напомните правила дорожного движения, расскажите о возможных последствиях в случае их нарушения. Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны! Помните, что дети могут появиться на проезжей части в любой момент", – напоминает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.