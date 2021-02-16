В поселениях района можно будет получить прививку против ковида

В районе уже получили защиту от инфекции - 2 039 человек.

По данным Динской ЦРБ, вакцина востребована у жителей поселений, поэтому по мере ее поступления, откроют дополнительные пункты в поликлиниках участковых больниц. Там население сможет получить прививку.

“На прошедшей неделе в Новотитаровской и Старомышастовской участковых больницах проведены первые прививки жителям этих и близлежащих к ним сельских поселений. В эти населенные пункты вакцина была доставлена в специальных холодильниках для обеспечения требований к транспортировке и хранению препарата”, - сообщает Динская ЦРБ.

На этой неделе выезды в сельские поселения для проведения вакцинации продолжат. На первом этапе в планах провакцинировать жителей отдаленных станиц, которые не могут добраться до районной поликлиники. Будет также учтено количество поданных заявок из участковых больниц. Туда граждане могут обращаться для предварительной записи на прививку.

Записаться на вакцинацию можно через сайт Госуслуг и по телефону: 8-988-359-31-49.