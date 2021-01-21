Где еще в районе оборудуют зоны для отдыха, прогулок и спорта

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» продолжится в 2021 году в Динском районе.

37 миллионов рублей предусмотрено на благоустройство двух общественных территорий в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды». Об этом сообщил глава района Евгений Пергун в своих социальных сетях.

Так, в парке станицы Пластуновской пройдет второй этап реконструкции. Здесь проведут монтаж освещения, работы по укладке плитки, установят лавочки, урны. Зону отдыха оснастят спортоборудованием, велосипедными дорожками, высадят кустарники и деревья.

В поселке Украинском благоустроят территорию, прилегающую к мемориалу. Там появятся пешеходные дорожки из тротуарной плитки, спортивная и детская площадки, лавочки, урны, озеленение.



