В поселке Агроном пропала девушка

29-летняя Маковкина Оксана Геннадьевна 5 мая 2020 года около 20.00 ушла и не вернулась с прогулки.

Приметы: рост 168 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие.

Была одета в черное платье, черную куртку, темные кроссовки с серыми вставками.

С собой у нее была сумка темно-оранжевого цвета, потертая, с поврежденной ручкой.

Сейчас девушку ищет поисковый отряд “Лиза Алерт”.





Если вам что-то известно о ее местоположении, звоните по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Инфорг поиска Светлана (Фатима): +7 (918) 362-07-30.