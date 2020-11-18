В поселке Агроном сняли карантин по бешенству
В поселке Агроном в сентябре этого года был объявлен карантин. На территории частного домовладения был обнаружен очаг по заболеванию животных бешенством.
На протяжении двух месяцев в неблагополучном пункте улиц Мичурина, Молодежной, Гаражной, Олимпийской действовали ограничения.
Были запрещены торговля домашними животными, проведение выставок и других мероприятий, в которых будут участвовать собаки и кошки. По истечению установленного срока повторных случаев выявления вируса не было, и губернатор края Вениамин Кондратьев подписал постановление об отмене карантина.
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