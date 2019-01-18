В поселке Лорис мужчина угрожал взорвать дом

В редакцию «РВС» поступило сообщение от читателя, что сегодня, 18 января, в поселке Лорис мужчина забаррикадировался в своей в квартире на улице Васильченко, 5. «Он держит малыша и кричит, что взорвет дом. Идет эвакуация. Никого не пускают». Рядом с домом стоят скорая, пожарная и аварийно-спасательная машина газовой службы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю прокомментировали ситуацию: «В дежурную часть УВД города Краснодара около 10.30 поступило сообщение от местной жительницы о том, что в поселке Лорис в пятиэтажном доме мужчина заперся в своей квартире с газовым баллоном и угрожает взрывом.

На место прибыли СОГ и оперативные службы. Сотрудники полиции оцепили здание и прилегающую территорию. Организовали эвакуацию жильцов, обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники.

В результате проводимых мероприятий 41-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При осмотре квартиры задержанного был обнаружен газовый баллон. Установлено, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере».