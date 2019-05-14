В поселке Украинском обнаружено тело девушки

11 мая отдыхающие на берегу реки заметили на поверхности воды тело, которое вынесло к побережью. Свидетели вызвали полицию. Установить сразу личность погибшей не удалось – тело находилось в плохом состоянии. Как говорят очевидцы, погибшая не является местной жительницей. Ситуацию прокомментировал старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Павел Чабровских Павел Чебровских:

«На данный момент личность погибшей не установлена, проводится проверка».