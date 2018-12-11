В поселке Украинском открылась долгожданная аптека

Сегодня, 11 декабря, в данный момент идет пресс-конференция с работниками здравоохранения. На вопросы общественности и СМИ отвечают главный врач Динской ЦРБ Эдуард Асланян, его заместители — Ирина Сергачева и Галина Мадгазина.

Уже сейчас стала известна интересная новость - в поселке Украинском открылась аптека. Теперь жители смогут беспрепятственно приобретать лекарственные средства, не думая о том как им добраться в другие поселения для этой цели.

Газета «РВС» сейчас ведет прямой эфир в «Инстаграм» (@gazetarvs), и тут же один из пользователей поинтересовался — когда же в Воронцовской откроется аптечный пункт. Пока этот вопрос остается открытым.

Вскоре на нашем сайте вы сможете прочитать расширенную статью с пресс-конференции.