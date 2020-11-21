В поселке Южном нелегально работали граждане Узбекистана

На территории Динского района продолжаются рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства.

На территории Южно-Кубанского сельского поселения сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Динскому району, администрации района и казачества выявили 2 гражданина Узбекистана, которые работали незаконно, без разрешительных документов.

Составлено 4 протокола об административных правонарушениях:

2 по ст. 18.10 ч.1 и ч. 3 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа);

2 по ст. 18.15 ч. 1 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

Наложено штрафов на сумму 11 000 рублей.

Уважаемые жители и гости Динского района!

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают, работают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться по «телефонам доверия»: