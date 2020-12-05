В поселке Южном нелегально работали иностранные граждане

В поселке Южном нелегально работали иностранные граждане
Фото: yandex.ru

В поселке Южном нелегально работали иностранные граждане

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11 часов назад Газета РВСДинской районМигрантыНелегально работалиНовости Динского районаПоселок южный

На территории Динского района продолжаются рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства.

На территории Южно-Кубанского сельского поселения сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Динскому району, администрации района и казачества выявили 1 гражданина Узбекистана и 1 гражданина Таджикистана, которые работали незаконно, без разрешительных документов.

Составлено 4 протокола об административных правонарушениях:

  • 2 по ст. 18.10, ч. 1 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа);
  • 2 по ст. 18.15, ч. 1 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

Наложено штрафов на сумму 8 000 рублей.

Уважаемые жители и гости Динского района!

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают, работают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться по телефонам доверия:

  • Динское сельское поселение – 6-21-75;
  • Васюринское сельское поселение – 31-2-66;
  • Красносельское сельское поселение – 33-3-18;
  • Мичуринское сельское поселение – 78-1-86;
  • Новотитаровское сельское поселение – 43-5-40;
  • Нововеличковское сельское поселение – 76-7-62;
  • Первореченское сельское поселение – 34-3-92;
  • Пластуновское сельское поселение – 37-1-33;
  • Старомышастовское сельское поселение – 75-2-04;
  • Южно-Кубанское сельское поселение – 8-861-256-75-00;
  • Администрация муниципального образования Динской район – 6-25-97, 6-19-71;
  • ОМВД России по Динскому району – 6-20-51, 6-54-52, 8-961-59-59-560.

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