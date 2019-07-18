В поселке Южном отремонтируют улицу Северную

Глава Динского района Евгений Пергун опубликовал в личном аккаунте в Инстаграм новость о том, что на днях приступят к ремонту улицы Северной в поселке Южном. Преобразуют участок от улицы Мира до Железнодорожной. Во время работы планируют обновить асфальт длиной 2 км 965 м, выложить тротуар протяженностью 3 км 245 м, установить 93 фонаря и 906 м ограждения для пешеходов. Для этого из краевого бюджета выделено 118 млн. рублей. Дорожное полотно, которое обновят, проходит через микрорайон, где строится средняя школа на 1100 мест.