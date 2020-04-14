В поселке Южном произошел пожар в торгово-офисном здании
В МЧС сообщение о возгорании поступило 14 марта в 13.57.
В 13.58 на место выехали пожарные расчеты.
Локализировали огонь в 14.30, в 14.45 ликвидировали открытое горение.
Полностью пожар потушили в 15.05.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 200 кв. м.
В его ликвидации участвовали пять единиц техники и 20 человек личного состава.
Как сообщили «РВС» очевидцы, пострадавших нет.
Есть версия, что изначально загорелся магазин, после чего огонь перекинулся на булочную, а затем и на кафе. Продуктовый магазин работал в это время.
Так как конструкция быстровозводимая, пожар уничтожил большую часть облицовки фасада.
В администрации Южно-Кубанского сельского поселения сообщили, что по документам это торгово-офисное здание. Общая его площадь – 746,5 кв. м.
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