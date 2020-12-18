В поселке Южном сохранят ореховую рощу. Внесены корректировки в проект

В поселке Южном планируют сохранить все здоровые деревья пекановой рощи.

Напомним, по проекту благоустройства, планировалась вырубка порядка 54 деревьев уникального насаждения, не имеющего аналогов в Краснодарском крае. Это вызвало протестные настроения со стороны местных жителей.

В начале декабря этого года экологическая вахта по Северному Кавказу (ЭВСК) и рабочая группа обследовали ореховую рощу, где растет около 150 деревьев вида Кария пекан.

Эксперты подтвердили, что насаждение имеет бесспорную научную ценность, представляет большой интерес для селекционеров. Однако посадка сильно загущена, что не позволяет пеканам сформировать более раскидистую крону. Орехи необходимо высаживать на расстоянии не менее 10 метров друг от друга, но часть деревьев растет на расстоянии 2-3 метров. Из-за этого они менее плодоносны, имеют длинный ствол и маленькую крону.

В научном центре заметили, если при благоустройстве этого бульвара некоторые деревья придется удалить, в этом не будет большой трагедии. Но, разумеется, необходимо найти золотую середину.

В местной администрации сообщили о намерении провести дополнительное обследование. В экспертном заключении будут указаны деревья, которые нужно удалить, и почему.

Внесены корректировки в проект с учетом пожеланий граждан и рекомендаций эковахты. Например, автомобильные дороги по обеим сторонам бульвара решено сделать более узкими и проложить их в обход существующих деревьев. Из проекта исключена спортивная площадка, которую невозможно построить без удаления деревьев. Центральная дорожка будет проложена с приствольными кругами для пеканов.

«Эти и другие корректировки мы передали компании-проектировщику. В настоящее время эскиз проекта предполагает сохранение всех деревьев, в том числе тех, которые впоследствии могут быть признаны аварийными», – уточнил начальник отдела ЖКХ администрации Южно-Кубанского поселения Илья Кабашный.

Замглавы района Юрий Клесов проинформировал, что дизайн-проекту реконструкции Ореховой рощи предстоит пройти целый ряд согласований. И только после этого начнут разрабатывать проектно-сметную документацию. Строительные работы начнутся ориентировочно в 2023–2024 годах.

Процесс проектирования взяли под контроль администрация, научное сообщество, экологическая организация и местная общественность.