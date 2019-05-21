В поселке Южном угнали отечественный автомобиль

В поселке Южном угнали отечественный автомобиль

В поселке Южном угнали отечественный автомобиль

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4 часа назад В поселке Южном угнали автоГазета РВСДинской районНовости Динского районаУгон атвомобиля

В редакцию «РВС» обратились жители поселка Южного. Они просят помощи в поиске угнанного автомобиля.

В ночь с 19 на 20 мая  со двора многоквартирного дома по адресу:  поселок Южный Динского района, улица Войсковая, 10в неизвестный угнал автомобиль  ВАЗ-21093 2002 года выпуска. Государственный регистрационный знак А153АМ 126 регион.

Приметы:  серебристый цвет кузова,  задние тормозные барабаны красные, пружины обрезаны на два витка, по кузову имеются следы коррозии, установлены пластиковые пороги, окрашенные в цвет кузова.

Жители обратились в полицию, написали заявление. Всем, кто располагает какими-либо сведениями о нахождении автомобиля, просьба обращаться  в ОМВД России по Динскому району или по номеру 8(919)74-34-404.

                                                              

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