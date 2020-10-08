В поселке Зарождение началось строительство детского сада

В поселке Зарождение активно ведутся работы по подготовке к строительству детского сада на 125 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. В ведомстве отметили, что общая площадь двухэтажного здания составит более 4,3 тысячи кв. метров. На возведение объекта за два года будет направлено порядка 167,4 млн рублей.

Как сообщил нам глава Мичуринского поселения Вячеслав Иванов, сейчас идет расчистка территории, затем будут выполняться фундаментные аботы и сопутствующие технические работы – проведут электричество, воду и канализацию. Стройку двухэтажного детского сада должны завершить до конца 2021 года.