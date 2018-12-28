В праздничные дни ограничат движение в райцентре

Во время проведения праздничных мероприятий в станице Динской ограничат движение транспортных средств.

30 декабря - с 18.00 до 23.00 по ул. Пролетарской и ул. Советской от ул. Октябрьской до ул. Красной, от ул. Красной до ул. Чапаева, по улице Красной от ул. Шевченко до ул. Пролетарской.

7 января - с 18.00 до 23.00 по ул. Пролетарская и ул. Советская от ул. Октябрьской до ул. Красной, от ул. Красной до ул. Чапаева, по улице Красной от ул. Шевченко до ул. Пролетарской.

Ранее «РВС» публиковала программу праздничных мероприятий по Динскому району