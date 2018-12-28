В праздничные дни ограничат движение в райцентре

В праздничные дни ограничат движение в райцентре

В праздничные дни ограничат движение в райцентре

  63
5 часов назад АвтомобилиДинскаяДинской районНовостиНовый год и РождествоОграничение движенияПерекроют улицы на Новый год

Во время проведения праздничных мероприятий в станице Динской ограничат движение транспортных средств.

30 декабря - с 18.00 до 23.00 по ул. Пролетарской и ул. Советской от ул. Октябрьской до ул. Красной, от ул. Красной до ул. Чапаева, по улице Красной от ул. Шевченко до ул. Пролетарской.
7 января - с 18.00 до 23.00 по ул. Пролетарская и ул. Советская от ул. Октябрьской до ул. Красной, от ул. Красной до ул. Чапаева, по улице Красной от ул. Шевченко до ул. Пролетарской.

Ранее «РВС» публиковала программу праздничных мероприятий по Динскому району

Комментарии