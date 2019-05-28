В работе МУП «Динская компания «Тепло» выявили нарушения

15 мая Динской районный суд вынес решение удовлетворить исковые требования прокурора в интересах неопределенного круга лиц о понуждении МУП «Динская компания «Тепло» установить прибор учета газа в котельной № 8. Она осуществляет поставку тепловой энергии гражданам, проживающим в многоквартирных домах, в учреждения здравоохранения, образования культуры, а также в административные здания, расположенные на территории Динского сельского поселения.

Установлено, что незаконное бездействие МУП «Динская компания «Тепло», а именно необорудование узла учета газа на указанной котельной прибором учета, в период отопительного сезона 2018-2019 гг. привело к увеличению финансовой нагрузки на муниципальный бюджет примерно на 394 тыс. руб.

В итоге увеличилась задолженность за потребленный газ перед АО «Газпром межрегионгаз Краснодар» в размере 4 401,00 тыс. руб. Из-за чего был введен режим ограничения поставки газа на энергопринимающие устройства теплоснабжающего предприятия.

«Указанные социально значимые обстоятельства явились основанием для обращения прокурора Динского района в суд с иском об обязании МУП «Динская компания «Тепло» установить прибор учета газа котельной № 8 до начала отопительного сезона 2019-2020 гг. Решением Динского районного суда от 15.05.2019 г. требования прокурора удовлетворены в полном объеме», – пояснила старший помощник прокурора района Наталья Буймова.