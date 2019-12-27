В районе двое детей за сутки пострадали от укусов собак

В Динском районе за ночь с 26 на 27 декабря двое детей попали с укусами собак в больницу.

Первый случай произошел в станице Нововеличковской. 6-летнюю девочку за левое предплечье укусила домашняя собака.

Скорой помощью она была доставлена в Динскую ЦРБ в 21.53, где ей оказали необходимую помощь. Назначено амбулаторное лечение.

Второе ЧП произошло в селе Первореченском. 15-летний парень пострадал от укуса бродячей собаки.

У него рана правой голени. Ребенка тоже привезли на скорой помощи в ЦРБ, но позже – в 00.47. Ему оказали помощь. Далее парень будет проходить амбулаторное лечение.

Как сообщили в ЦРБ, жизни и здоровью детей ничего не угрожает.