В районе консервного завода Динской происходит утечка воды

В редакцию "РВС" обратилась жительница Динской. По ее словам, в районе консервного завода на переулке улиц Юности и Есенина под дорогой третью неделю течет вода.

Она рассказала, что звонила в аварийную службу, но трубку телефона никто так и не взял. Женщина обеспокоена, если не принять сейчас никаких мер, 1 сентября, когда все ученики пойдут в школу, там будут грязь и потоп, потому что уже сейчас, исходя из ее слов, ходить там невозможно.

Чтобы подробнее об этом узнать, «РВС» связалась с ООО «Водоканал». Специалисты сообщили, что эта проблема им известна и ежедневно контролируется.

«Утечка находится на контроле, она происходит под асфальтированной частью, никого не топит. Работы по ремонту выполнятся в ближайшее время. Мы расстанавливаем приоритеты, где сильнее происходит утечка воды, там и делаем. В данный момент внимание уделяется тем местам, где теряется намного больше воды. Эту утечку мы тоже контролируем, переживать не стоит, все сделаем», - прокомментировали в «Водоканале».

Причину случившегося выяснить можно будет только после того, как работники раскопают этот участок дороги до труб, когда именно, редакции не уточнили.