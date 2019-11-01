В районе Новотитаровской насмерть сбили пешехода

31 октября в 18.40 в районе станицы Новотитаровской сбили насмерть пешехода.

Водитель автомобиля «Лада» двигался со стороны Краснодара в сторону Тимашевска. Не выбрав безопасную скорость движения, он наехал на молодого человека, который перебегал дорогу в неположенном месте. В результате ДТП водитель получил перелом кисти, его госпитализировали в Динскую ЦРБ, а пешеход до приезда скорой медицинской помощи погиб на месте.

"Уважаемые водители! Будьте предельно внимательными за рулем! Также хочется обратиться к пешеходам: переходите проезжую часть дороги по пешеходному переходу и только после того, как убедитесь, что переход безопасен", - призывает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району Виталий Криворучко.

