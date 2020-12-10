В районе найдены останки солдат, погибших во время войны

В Динской обнаружены останки солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Найдены они во время строительных работ возле динского стадиона, недалеко от военкомата. Раскопки уже начала Краснодарская краевая детская военно-патриотическая общественная организация «Краеведческий отряд «Поиск» из Васюринской @kkdvpoo_ko_poisk.

«Были обнаружены череп и бедренная кость, подошвы от ботинок, пуговицы, гильза и материя. За два дня подняли 6 бойцов. Сейчас приостановили работы, в понедельник продолжим раскопки», – сообщили в отряде «Поиск».

Информация уже распространилась среди динчан. По предположению некоторых, обнаружение связано с тем, что раньше на том месте был мемориал, а когда его переносили на Гоголя, перезахоронили не всех.

«Обстоятельства выясняются. Параллельно с этим проводятся архивные исследования», – отметили поисковики.











