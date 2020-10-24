В районе отремонтировали дороги и тротуары на 86 миллионов
В 2020 году в поселениях Динского района на условиях софинансирования отремонтировали асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог и сделали капитальный ремонт тротуаров на общую сумму порядка 86 миллионов рублей.
Произошло это в рамках госпрограммы “Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края”. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Динского района района Евгений Пергун.
Ремонт дорог
Село Первореченское
- ул. Светлая (460 метров)
- ул. Новая (381 метр)
Станица Пластуновская
- ул. Красная (892 метра)
Станица Васюринская
- ул. Ставского (585 метров)
поселок Кочетинский
- ул. Динская (400 метров)
- подъездная дорога к поселку (484 метра)
станица Воронцовская
- ул. Красная (1,08 километра)
станица Новотитаровская
- ул. Выгонная (968 метров)
- ул. Тельмана (958 метров)
- ул. Краснодарская (498 метров)
- ул. Советская (189 метров)
село Красносельское
- ул. Кирова (200 метров)
Ремонт тротуаров
ст. Динская
- ул. Октябрьская (4,9 километра)
ст. Старомышастовская
- ул. Садовая (1,9 километра)
ст. Воронцовская
- ул. Красная (1,1 километра).
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