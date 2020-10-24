В районе отремонтировали дороги и тротуары на 86 миллионов

В районе отремонтировали дороги и тротуары на 86 миллионов

В районе отремонтировали дороги и тротуары на 86 миллионов

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В 2020 году в поселениях Динского района на условиях софинансирования отремонтировали асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог и сделали капитальный ремонт тротуаров на общую сумму порядка 86 миллионов рублей.

Произошло это в рамках госпрограммы “Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края”. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Динского района района Евгений Пергун.

Ремонт дорог

Село Первореченское

  • ул. Светлая (460 метров)
  • ул. Новая (381 метр)

Станица Пластуновская

  • ул. Красная (892 метра)

Станица Васюринская

  • ул. Ставского (585 метров)

поселок Кочетинский

  • ул. Динская (400 метров)
  • подъездная дорога к поселку (484 метра)

станица Воронцовская

  • ул. Красная (1,08 километра)

станица Новотитаровская

  • ул. Выгонная (968 метров)
  • ул. Тельмана (958 метров)
  • ул. Краснодарская (498 метров)
  • ул. Советская (189 метров)

село Красносельское

  • ул. Кирова (200 метров)


Ремонт тротуаров

ст. Динская

  • ул. Октябрьская (4,9 километра)

ст. Старомышастовская

  • ул. Садовая (1,9 километра)

ст. Воронцовская

  • ул. Красная (1,1 километра).

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