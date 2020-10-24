В районе отремонтировали дороги и тротуары на 86 миллионов

В 2020 году в поселениях Динского района на условиях софинансирования отремонтировали асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог и сделали капитальный ремонт тротуаров на общую сумму порядка 86 миллионов рублей.

Произошло это в рамках госпрограммы “Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края”. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Динского района района Евгений Пергун.

Ремонт дорог

Село Первореченское

ул. Светлая (460 метров)

ул. Новая (381 метр)

Станица Пластуновская

ул. Красная (892 метра)

Станица Васюринская

ул. Ставского (585 метров)

поселок Кочетинский

ул. Динская (400 метров)

подъездная дорога к поселку (484 метра)

станица Воронцовская

ул. Красная (1,08 километра)

станица Новотитаровская

ул. Выгонная (968 метров)

ул. Тельмана (958 метров)

ул. Краснодарская (498 метров)

ул. Советская (189 метров)

село Красносельское

ул. Кирова (200 метров)





Ремонт тротуаров

ст. Динская

ул. Октябрьская (4,9 километра)

ст. Старомышастовская

ул. Садовая (1,9 километра)

ст. Воронцовская