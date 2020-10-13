Подтверждено рекордное число заболевших COVID-19 за неделю в районе

Подтверждено рекордное число заболевших COVID-19 за неделю в районе
Фото: 360tv.ru

Подтверждено рекордное число заболевших COVID-19 за неделю в районе

  281
14 часов назад COVID-19Газета РВСДинская ЦРБДинской районКоронавирус в Динском районеКоронавирус в Краснодарском краеНовости Динского района

Динская ЦРБ сообщила о рекордном количестве заболевших коронавирусом в районе за прошедшую неделю.

С 5 по 11 октября подтверждено 94 случая инфицирования.

Image title


349 человек сейчас лечатся, 291 выздоровел, за семь с половиной месяцев умерли 11 пациентов.

ЦРБ отмечает, что сейчас большое количество пациентов поступают в госпитали с осложненными формами коронавирусной инфекции преимущественно в виде пневмонии.

“Если раньше первыми признаками инфицирования были катаральные проявления (насморк, потеря обоняния, кашель), то теперь в большей части все начинается с повышения температуры, выраженной слабости, одышки”, – поясняют в медучреждении.

Медики рекомендуют использовать маски в общественных местах.

“К сожалению, большая часть нашего населения пренебрегает защитой органов дыхания от попадания вируса. В настоящее время использование масок – это единственная мера профилактики инфицирования в общественном транспорте, магазинах, аптеках, поликлиниках и в других закрытых помещениях”, – сообщают медработники.

Комментарии

Гость
Гость 13 часов назад

Удивляет последний абзац! Одноразовые маски от ВИРУСА не защитят!!! Класс защиты должен быть у респиратора FFP3. Ношение масок здоровым людям только во вред... Особенно удивляют люди в масках на улице...поправьте если я не прав...

Ответить
2
Дачник
Дачник Гость 6 часов назад

так уже и не раз говорили, что маска нужна не для защиты тебя от окружающих, а для защиты окружающих от тебя. Чтобы твои сопли разлетались не на 3 метра, а гораздо меньше.

Ответить
3
ГостьЯ
ГостьЯ 3 часа назад

Маска защищает при правильном использовании ( замена через2...3часа и по мере увлажнения) процентов на 30,а вот от ваших слюней и соплей при разговоре,чихании кашле и даже разговоре окружающих, при условии что они тоже в маске, защитит точно,поэтому то и призывают одеть маски всем в местах скопления народа иначе все это вирусное нашествие превратится в многолетний вялотекущий процесс. Люди,пожалуйста одевайте маски,уж сейчас в них нет дефицита,давайте все вместе остановим распространение вируса...ну хоть попытаемся!!!!

Ответить
0