В Динском районе у жителей контролируют порядок возле дворов

Администрация Динского района напомнила о правилах благоустройства возле домов, которые необходимо соблюдать жителям сельских поселений.

Основные из них:

не должно быть сорной растительности;

спилены аварийные деревья;

приведены в надлежащее состояние ограждения;

отремонтированы и покрашены заборы, калитки, лавочки;

убраны строительные материалы – песок, щебень, кирпич.

Соответствие всем требованиям в муниципалитете проверяют рейдовые группы. Это специалисты управления ТЭК и ЖКХ районной администрации.

"Чистота и порядок, ухоженные клумбы, красивые цветы – первое, что бросается в глаза возле некоторых домов. К таким хозяевам хочется зайти в гости и поблагодарить за образцовое содержание придомовой территории. Но есть и такие улицы, где балом правят сорняки, а люди остаются в стороне. Поэтому разъяснительная работа с населением будет продолжена", – рассказал начальник управления ТЭК и ЖКХ Михаил Захаров.