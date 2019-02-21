В районе пройдет голосование по выбору мест для благоустройства

В Динском и Новотитаровском сельских поселениях пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

У каждого из вас есть реальная возможноcть повлиять на облик малой родины!

24 февраля, в воскресенье, с 8.00 до 20.00 голосование пройдет в станице Динской и поселке Украинском по следующим адресам:

1. Избирательный участок 12-01, ст. Динская, ул. Ульянова, 50, здание Дома культуры пос. Заречный;

2. Избирательный участок 12-02, ст. Динская, ул. Мира, 1, здание клуба Сахарного завода;

3. Избирательный участок 12-03, ст. Динская, ул. Красная, 23, здание ДК ЗАО «40 лет Октября»;

4. Избирательный участок 12-04, ст. Динская, ул. Тельмана, 102, здание БОУ СОШ №1;

5. Избирательный участок 12-05, пос. Украинский, ул. Советов, 4/1, здание сельского Дома культуры поселка Украинского.

27 февраля, в среду, с 10.00 до 16.00 голосование пройдет в Новотитаровском сельском поселении по следующим адресам:

1. Избирательный участок 12-33, ст. Новотитаровская, ул. Широкая, 36, здание БОУ СОШ № 35;

2. Избирательный участок 12-36, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского, 169, здание БОУ СОШ № 29;

3. Избирательный участок 12-37, ст. Новотитаровская, ул. Октябрьская, 304, здание БОУ СОШ № 34.

Проголосовать за выбранную территорию может любой гражданин с 14 лет, имеющий паспорт.

Проект благоустройства, набравший наибольшее количество голосов, будет реализован уже в 2020 году.