В районе руководитель не выплачивал зарплату 72-летней сотруднице

В Динском районе возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего генерального директора одной из организаций, занимающихся выращиванием зерновых культур. Мужчину подозревают в полной невыплате заработной платы сотруднику (ч.2 ст.145.1 УК РФ). В итоге 72-летняя повар недополучила 350 тысяч рублей.

А в Следственном комитете подчеркнули, что у руководителя была возможность погасить эту задолженность. Но он потратил деньги на другие нужды.

Возбуждено уголовное дело о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы работнику. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, назначена судебно-бухгалтерскую экспертизу.

Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства преступления. Кроме того, следователи ищут и других работников, которым мог задолжать подозреваемый.

Расследование уголовного дела продолжается.