В районе стало больше пожаров. Что зачастую приводит к трагедии?

В последнее время в Динском районе значительно увеличилось количество пожаров. В связи с этим журналист “РВС” пообщалась с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Динского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю подполковником внутренней службы Романом Левтером, который рассказал о том, что является причиной, какая обстановка на данный момент. Кроме того, он объяснил, как не допустить возникновение пожара.

“Ежегодно с наступлением весеннего периода на территории района учащаются случаи горения сухой растительности, камыша, мусора. В основном причиной возникновения загораний является человеческий фактор. Повсеместно производится целенаправленное выжигание камыша на прилегающей к водоемам территории.

По причине человеческой халатности, устойчивой теплой погоды и не убранной территории от горючих материалов, обычное сжигание мусора или неосторожное обращение с огнем может привести к самым непредсказуемым последствиям”, - прокомментировал Роман Левтер.

На сегодняшний день на территории Динского района с начала года произошло 95 пожаров (за аналогичный период прошлого года - 58).

Как правило, в весенний период зачастую сжигают сухую траву, мусор, что, кстати, запрещено.

Это и является причиной увеличения количества пожаров.

Чтобы не допустить этого, следует соблюдать следующие требования пожарной безопасности:

не бросайте непотушенные окурки и спички в траву;

не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах;

не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзы, концентрируют солнечные лучи и приводят к возгоранию находящейся под ними травы;

не пользуйтесь мангалами и другими приспособлениями для приготовления пищи;

не оставляйте промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами тряпки;

не пользуйтесь пиротехническими изделиями;

строго пресекайте шалость детей с огнем.

Что делать, если вы оказались в зоне пожара

Почувствовав запах дыма или обнаружив пожар, выясните, что горит, на какой площади, какова опасность распространения пожара. Если ли в зоне движения огня вы обнаружите пострадавших, то примите меры по их эвакуации в безопасное место. О случившемся сообщите в пожарную охрану по телефону 101 или 112, указав точный адрес. Оцените ситуацию, стоит ли пытаться потушить огонь самостоятельно или лучше поспешить за помощью. Это необходимо сделать даже в том случае, если пожар удалось потушить, так как возможно возобновление горения.

Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня, используя открытые пространства.

Вал низового огня лучше всего преодолевать против ветра, укрыв голову и лицо одеждой: при этом следует учесть ширину его распространения и трезво оценить возможность преодоления вами этой полосы.

Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

Наиболее простые способы тушения: залить огонь водой из ближайшего водоема, засыпать песком либо нанести резкие скользящие удары по кромке огня зелеными ветками с отбрасыванием углей на выгоревшую площадь.

Журналист также узнала, куда обращаться, если соседи жгут костры во дворе, или же на придомовой территории.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы пояснил, что на территории сельского поселения за пожарную безопасность отвечает местная администрация.

По правилам благоустройства, в населенных пунктах жечь костры запрещено.

Если же вы столкнулись с такой проблемой, то необходимо обратиться в администрацию поселения, там написать заявление.

После этого территориальная комиссия выедет по указанному адресу и проведет проверку по данному факту.

“Помните, что неумелое обращение с огнем приводит к человеческим жертвам и материальному ущербу. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность”, - подчеркнул Роман Левтер.