В районе трое мужчин похитили 45 млн рублей и бензин на 19 млн рублей

Суд Динского района рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В отношений трех мужчин (33, 44 и 42 лет) завершено расследование уголовного дела.

Они обвиняются в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

По данным следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, данная группа лиц по предварительному сговору путем обмана похитила 45 млн рублей, которые выдал банк в качестве кредита на подконтрольную им организацию.

Как сообщили в ОМВД по Динскому району, произошло это в одном из сельских поселений муниципалитета.

Финансовые обязательства мужчинами не были выполнены, деньгами, которые они похитили, распорядились по своему усмотрению.

И это не все.

Мужчины также причастны к хищению более 400 тонн бензина марки АИ-92. Он принадлежал организации, которая занималась оптовой торговлей топливом.

Как отмечает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, злоумышленники ввели в заблуждение представителей компании и, не оплатив, вывезли бензин с территории нефтебазы. Все это – под предлогом приобретения крупной партии нефтепродукта, якобы, для подконтрольной им фирмы. Сумма ущерба составила свыше 19,3 млн рублей.

В ведомстве дополнили, что на период предварительного следствия одному из злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двоим – в виде запрета определенных действий.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Динской районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу.

Санкциями части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.