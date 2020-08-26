В районе выявили факты незаконного размещения линий связи

Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» выявили 60 фактов незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории Динского района. Всего с начала 2020 года в зоне ответственности Краснодарских электросетей выявили более 180 случаев подобных нарушений.

В адрес компании – собственника ВОЛС направили обращение о добровольном демонтаже линии связи либо заключении договора возмездного оказания услуг. По истечении установленного законодательством срока незаконные подвесы линий связи демонтируют. Специалисты уже ликвидировали один из участков несанкционированного размещения ВОЛС в районе станицы Нововеличковской.

Волоконно-оптические линии, размещенные без согласования с энергетиками, затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи. Кроме того, несанкционированное вмешательство в работу энергооборудования может привести к перебоям электроснабжения потребителей, а также нанести непоправимый вред жизни и здоровью людей.

Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» продолжает активную работу по выявлению и пресечению фактов несанкционированного использования объектов электросетевой инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Энергетики просят сообщать о фактах самовольного размещения линий связи на опорах линий электропередачи по телефону горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный). Анонимность гарантируется.