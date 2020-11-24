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В районе рекордное количество заболевших COVID-19 за неделю
Динская ЦРБ опубликовала сводку COVID-19 в Динском районе.
За прошедшую неделю лабораторно подтверждено рекордное количество заболевших коронавирусом – 97 случаев.
3 жителя с хроническими заболеваниями за последние 7 дней умерли.
За весь период пандемии подтвердилось 1178 случаев COVID-19.
Лечатся сейчас 456 пациентов. Выздоровели 682.
Медики районной больницы призывают не пренебрегать мерами профилактики и соблюдать рекомендации специалистов.
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