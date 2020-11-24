В районе рекордное количество заболевших COVID-19 за неделю

В районе рекордное количество заболевших COVID-19 за неделю
Фото: azned.net

В районе рекордное количество заболевших COVID-19 за неделю

  36
1 час назад Газета РВСДинская ЦРБДинской районКоронавирус в Динском районеНовости Динского района

Динская ЦРБ опубликовала сводку COVID-19 в Динском районе.

За прошедшую неделю лабораторно подтверждено рекордное количество заболевших коронавирусом – 97 случаев.

3 жителя с хроническими заболеваниями за последние 7 дней умерли.

За весь период пандемии подтвердилось 1178 случаев COVID-19.

Лечатся сейчас 456 пациентов. Выздоровели 682.

Медики районной больницы призывают не пренебрегать мерами профилактики и соблюдать рекомендации специалистов.

Image title


Комментарии