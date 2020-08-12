В районе у водителей выявляют нарушения при пассажирских перевозках

В районе у водителей выявляют нарушения при пассажирских перевозках

В районе у водителей выявляют нарушения при пассажирских перевозках

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29 минут назад Газета РВСГосавтоинспекция Динского районаДинской районНовости Динского района


Сотрудники Госавтоинспекции Динского района проводят рейды по выявлению нарушений при пассажирских перевозках.

Проверяется техническое состояние транспорта, наличие необходимой документации, соблюдение транспортной дисциплины, режима труда и отдыха водителей автобусов.


Особое внимание уделяется законности осуществления перевозки, технической исправности подвижного состава, состоянию эвакуационных выходов, наличию фактов переоборудования в салоне, а также физическому состоянию водителей.


В период с 4 по 10 августа автоинспекторами осмотрено 34 автобуса, в ходе проверок выявлено 14 административных правонарушений.

С водителями и юридическими лицами, осуществляющими пассажирские перевозки, проводятся разъяснительные беседы и инструктажи о важности соблюдения Правил дорожного движения.

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