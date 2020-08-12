В районе у водителей выявляют нарушения при пассажирских перевозках





Сотрудники Госавтоинспекции Динского района проводят рейды по выявлению нарушений при пассажирских перевозках.

Проверяется техническое состояние транспорта, наличие необходимой документации, соблюдение транспортной дисциплины, режима труда и отдыха водителей автобусов.





Особое внимание уделяется законности осуществления перевозки, технической исправности подвижного состава, состоянию эвакуационных выходов, наличию фактов переоборудования в салоне, а также физическому состоянию водителей.





В период с 4 по 10 августа автоинспекторами осмотрено 34 автобуса, в ходе проверок выявлено 14 административных правонарушений.

С водителями и юридическими лицами, осуществляющими пассажирские перевозки, проводятся разъяснительные беседы и инструктажи о важности соблюдения Правил дорожного движения.