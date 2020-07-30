В районе выявляют нарушения среди водителей большегрузов

Автоинспекторы проводят рейды по выявлению нарушений водителями большегрузов в районе.

30 июля они уже побывали в Пластуновской.

Его цель: предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием большегрузов, выявление нарушений ПДД, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части.

Автоинспекторы проверяют наличие тахографов, соблюдение правил перевозки грузов, техническое состояние транспорта. Проводят профилактические беседы с водителями грузовиков о важности соблюдения требований ПДД.

В ходе проведения рейда проверено 25 единиц грузовой и специальной техники, составлено 15 административных материалов по ч.1 ст.12.16 КоАПРФ.

Согласно ч.1 ст.12.16 КоАП РФ несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере пятисот рублей.

Рейды планируют проводить на регулярной основе по всему Динскому району.



