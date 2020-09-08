В районе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

35-летнего жителя Динского района, фигуранта уголовного дела (по ч. 2 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата"), скрывшегося от полиции, объявили в федеральный розыск.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по Динскому району во время патруля обратили внимания на мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым.

"В настоящее время мужчина передан инициатору розыска. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - комменирует пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.