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В районе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
35-летнего жителя Динского района, фигуранта уголовного дела (по ч. 2 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата"), скрывшегося от полиции, объявили в федеральный розыск.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по Динскому району во время патруля обратили внимания на мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым.
"В настоящее время мужчина передан инициатору розыска. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - комменирует пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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