В райцентре подожгли авто в качестве угрозы?

Сегодня, 23 апреля 2019 года, около 4 утра в станице Динской на улице Станичной неизвестные подожгли автомобиль ВАЗ-2109, который стоял возле домовладения.

Владельцы машины подозревают, что это дело рук человека, с которым у них возник конфликт после продажи бизнеса еще с ноября. И это уже прямая угроза.

Сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, нашли внутри салона авто камень, которым предположительно было разбито стекло. Также они взяли смывы на анализ, чтобы установить, заливали ли внутрь воспламеняющуюся жидкость.

«Под утро услышали хлопок — сразу же сработала сигнализация. Муж тут же выбежал на улицу. «Оля, машина горит!» – сразу же закричал он.

Вызвали пожарных. Пока они ехали, тушили своими силами. Затем специалисты залили авто, чтобы не возникло повторное возгорание.

Утром приехал эксперт, который установил, что это поджог. Он же и вызвал наряд полиции.

"Как дальше будут действовать правоохранительные органы? Ведь это уже прямая угроза. Я боюсь за себя и семью!» - со слезами рассказывает пострадавшая.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.