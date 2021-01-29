В регионе будет организована школьная лига самбо

В крае принято развивать единоборства. На совещании с губернатором обсудили организацию соревнований среди учащихся. В 700 школах края 115 тысяч детей занимаются самбо.

"Считаю правильным сделать следующий шаг – создать школьную лигу самбо, проводить соревнования всех уровней. Это будет логичным продолжением развития самбо в Краснодарском крае. Самбо – самый доступный вид спорта. Важно вовлечь в занятия единоборствами как можно больше молодежи, чтобы дети и подростки не были предоставлены сами себе", – передает слова Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации края.

Согласовывается возможность провести соревнования с сентября по декабрь. Школьную лигу планируют проводить в 4 этапа – поселенческий, районный, зональный и краевой.