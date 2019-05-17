В реке Кочеты в Динской найден утопленник

16 мая в реке Кочеты в Динской в районе улицы Солнечной обнаружен труп мужчины.

Как сообщил «РВС» старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Павел Чабровских, тело нашли водители большегрузов. Мужчины остановили машины и спустились к реке. В воде у самого берега они увидели труп.

В ходе следственных мероприятий удалось установить, что погибший — мужчина 1950 года рождения, гражданин Казахстана. При нем найдена трудовая книжка. Следов насильственной смерти на теле на данный момент не обнаружено.

Это уже второй случай за неделю, когда в Динском районе обнаружили утопленника. 11 мая отдыхающие на берегу реки в поселке Украинском увидели в воде тело женщины. Личность погибшей не установлена.