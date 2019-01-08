В реке найдено тело пропавшего динчанина

Об этом в редакцию "РВС" сообщили очевидцы.

"Сегодня, 8 января 2019-го года в 16.10 в реке рядом с Андреевским парком нашли тело пропавшего в декабре Сергея Кадицева".

В следственном отделе по Динскому району СУ СК РФ данную информацию подтвердили. Заместитель руководителя отдела Олег Холин сообщил, что 8 января в реке в районе Андреевского парка в Динской был найден труп. Все данные указывают на то, что это - пропавший в декабре Сергей Кадицев, которого в последний раз видели в парке 22 декабря. Назначена судмедэкспертиза. Причина смерти устанавливается.

Напомним, в начале января в "РВС" написали жители с просьбой помочь в поиске пропавшего Сергея Кадицева. По их данным, в последний раз его видели 22 декабря примерно в 23 часа ночи в Андреевском парке.