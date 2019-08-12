В России исчезнут почти 100 профессий

Как сообщила министр просвещения Ольга Васильева, с первого сентября 2020 года в российских колледжах планируется убрать почти 100 профессий.

«Мы точно знаем, что за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают. Третьи - изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах. При этом, конечно, человек всегда может продолжить обучение, повышая свою квалификацию. Что это за профессии? Например «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники»... Или радиооператор - это профессия тоже устарела технологически», - рассказала Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

На смену устаревшим профессиям придут востребованные: «Монтажник оборудования мобильной связи», «Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «аддитивные технологии» - то есть технологии с использованием 3D-печати. Плюс «мехатроника и мобильная робототехника», «графический дизайн». И еще очень интересная специальность, которая уже сейчас пользуется огромным спросом - «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».

По последнему направлению в России учатся 360 студентов в 10 колледжах, расположенных в 8 регионах.