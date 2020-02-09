В России изменился порядок назначения льготных лекарств

Теперь врачи имеют право увеличивать количество обезболивающих наркотических препаратов, опираясь протоколы лечения. Нужно также отметить, что при этом контроль за лекарствами ужесточился. Ранее соответствующие поправки были внесены в приказ Минздрава РФ.

Согласно изменениям, теперь препараты для лечения хронических заболеваний могут назначаться на курс лечения до 180 дней (ранее курс не мог превышать 90 дней).

Также усилился контроль при назначении лекарств, который затронет не только рецепты с курсом лечения до 60 дней, но и рецепты для более короткого курса. Теперь дополнительные контрольные действия потребуются при назначении лекарственных средств, которые обладают анаболической активностью при курсе лечения более 30 дней.

Рецепт с пометкой statim (немедленно) обязаны обслужить в течение одного рабочего дня со дня обращения, а с пометкой cito (срочно) — в течение двух.

В перечень категорий граждан, которые могут получить бесплатные лекарства, входят несколько льготных групп, среди них — участники Великой Отечественной войны, герои СССР и РФ, дети до 3 лет (для многодетных семей — до 6 лет), инвалиды I группы и дети-инвалиды.

Пенсионеры не смогут получить лекарства бесплатно, однако им полагается скидка в размере 50 процентов.

Ранее Минздрав утвердил* список лекарств, которые будут выписываться бесплатно всем пациентам (независимо от инвалидности) в течение первого года после перенесенных ими: инфаркта миокарда, инсульта, операций по аортокоронарному шунтированию, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и катетерной абляции по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

До этого такие пациенты обеспечивались бесплатными лекарствами только пока находились в стационаре, а сейчас они будут получать препараты и при амбулаторном лечении.

В числе препаратов: Амиодарон, Амлодипин, Апиксабан, Аторвастатин, Ацетилсалициловая кислота, Бисопролол, Варфарин, Гидрохлоротиазид, Дабигатрана этексилат, Изосорбида мононитрат, Индапамид, Клопидогрел, Лаппаконитина гидробромид, Лозартан, Метопролол, Моксонидин, Периндоприл, Пропафенон, Ривароксабан, Симвастатин, Соталол, Тикагрелор, Эналаприл.

*Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 января 2020 г. № 1н.