В России изменятся правила поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Согласно принятым 18 декабря 2019 Государственной Думой поправкам в Федеральный закон*, после того как специалист сделает на месте поверку прибора, он должен будет в течение суток внести данные в реестр ФГИС «Аршин», который является ведомственной системой с открытым доступом.
С ее помощью владелец счетчика сможет самостоятельно вписать сведения о заводском номере и получить доступ к результатам проведенного осмотра.
Кроме того, граждане смогут ссылаться на запись в реестре, чтобы узнать о дате следующей поверки.
Нововведения позволят снизить риск мошенничества, когда поверка навязывается
под предлогом истечения сроков и требований законодательства.
Кроме того, иногда злоумышленники выдают жильцам свидетельства, хотя реальное обследование не проводится.
Как сообщила журналисту “РВС” помощник прокурора района юрист 1 класса Елена Хатунцева, электронная фиксация позволит исключить альтернативное «хождение» бумажных свидетельств, что, в свою очередь, провоцирует фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов.
Норма вступит в силу в конце сентября 2020 года.
*Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 № 496-ФЗ).
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