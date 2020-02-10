В России изменятся правила поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.

Согласно принятым 18 декабря 2019 Государственной Думой поправкам в Федеральный закон*, после того как специалист сделает на месте поверку прибора, он должен будет в течение суток внести данные в реестр ФГИС «Аршин», который является ведомственной системой с открытым доступом.

С ее помощью владелец счетчика сможет самостоятельно вписать сведения о заводском номере и получить доступ к результатам проведенного осмотра.

Кроме того, граждане смогут ссылаться на запись в реестре, чтобы узнать о дате следующей поверки.

Нововведения позволят снизить риск мошенничества, когда поверка навязывается

под предлогом истечения сроков и требований законодательства.

Кроме того, иногда злоумышленники выдают жильцам свидетельства, хотя реальное обследование не проводится.

Как сообщила журналисту “РВС” помощник прокурора района юрист 1 класса Елена Хатунцева, электронная фиксация позволит исключить альтернативное «хождение» бумажных свидетельств, что, в свою очередь, провоцирует фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов.

Норма вступит в силу в конце сентября 2020 года.

*Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 № 496-ФЗ).