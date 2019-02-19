В России хотят запретить покупать авто, если нет гаража?
На днях во многих средствах массовой информации распространилась информация о том, что Госдума хочет запретить покупать автомобили тем людям, у которых нет собственного или арендованного гаража или места на парковке.
Эта тема вызвала довольно большой резонанс и негодование у автомобилистов.
На официальном сайте Госдумы данная информация была опровергнута:
«Сообщения о том, что такая инициатива обсуждается в ГД, – это fake news, информация не соответствует действительности, такого законопроекта нет на рассмотрении Государственной Думы».
Нет у нас законопроекта такого, и мы считаем, что запрета никакого не должно быть. Это просто фейк. Мы считаем, что граждане России, которые честно, добросовестно заработали деньги, имеют право на покупку автомобиля.
«Зачем усугублять какие-то вещи, если гражданин в свободной стране имеет право на то, что не запрещено законом?» — сказал парламентарий.
Говоря о возможности такого запрета, глава профильного комитета заявил: «Уверен, что этого никогда не будет».
Первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский назвал сообщения о возможном запрете «очередным информационным вбросом, не соответствующим действительности».
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