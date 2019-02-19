В России хотят запретить покупать авто, если нет гаража?

На днях во многих средствах массовой информации распространилась информация о том, что Госдума хочет запретить покупать автомобили тем людям, у которых нет собственного или арендованного гаража или места на парковке.

Эта тема вызвала довольно большой резонанс и негодование у автомобилистов.

На официальном сайте Госдумы данная информация была опровергнута:

«Сообщения о том, что такая инициатива обсуждается в ГД, – это fake news, информация не соответствует действительности, такого законопроекта нет на рассмотрении Государственной Думы».



