В России отменят национальный роуминг

Законопроект об отмене внутрисетевого и национального роуминга с 1 июня 2019-го года принят в третьем чтении Государственной Думы и одобрен Советом Федерации.

Инициатива эта активно обсуждалась законотворцами с лета 2018-го года. Сообщалось, что операторы связи получают миллиардные заработки на роуминге, тогда как потребители получают одни только неудобства и траты на связь.

Сотовые компании еще до принятия закона стали заниматься отменой роуминга, существенно снизив тарифы. Но пока это остается их инициативой. Тогда как закон сможет урегулировать этот процесс и препятствовать обратному ходу.

Таким образом, закон введет применение единого тарифа на услуги связи по всей территории России. Кроме того, оплате не будут подлежать входящие звонки, за исключением заграничных.

Так что звонить бабушке в другой регион или домой из командировке перестанет быть роскошью, а станет обычным делом.