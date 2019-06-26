В России увеличат размер пособия на детей
Выплату поднимут с 50 рублей до 10 тысяч.
Законопроект о повышении пособия на детей от 1,5 до 3 лет уже подготовили в правительстве РФ. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития России в сфере демографии.
Также премьер-министр напомнил, что почти вдове увеличили размер компенсаций по уходу за детьми с ограниченными возможностями, введен региональный маткапитал за второго ребенка, а на Дальнем Востоке также установлена выплата за рождение первенца.
При этом, по словам главы правительства, в России до сих пор приняты не все меры по улучшению демографической ситуации в стране.
Комментарии
Очередная утка для наивного народа.
В связи с повышением пенсионного возраста меньше бабушек станет сидеть с внуками, будут работать и занимать места на рынке труда. Соответственно, молодые специалисты на работу устроиться не смогут, так как пенсионеры еще работают. С детьми надо как-то сидеть. Вот и будут те молодые специалисты, окончившие образовательные учреждения, сидеть со своими детьми, вместо бабушек.
Простое перераспределение средств. Пенсии, которые должны получать бабушки будут платить мамам. Плюс от выброса лишних денег на рынок нарушается финансовый баланс, как следствие – инфляция.
Ну, или что-то в этом роде.
А преподносят это, как и всегда: у нас бывает как «Супер экономический прорыв», направленный на исправление демографической проблемы и улучшение жизни населения.
Так что жизнь наша не изменится, и не надейтесь!